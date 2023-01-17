الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

قرابة 40 دولة تدعو إسرائيل إلى التراجع عن إجراءاتها ضد السلطة الفلسطينية

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الثلاثاء، 17-01-2023 07:58 ص

قرابة 40 دولة تدعو إسرائيل إلى التراجع عن إجراءاتها ضد السلطة الفلسطينية

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الوكيل الإخباري - دعت قرابة 40 دولة أمس الاثنين، إسرائيل، إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر، ردا على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

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ففي 30 كانون الأول/ ديسمبر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس.


وفي رد انتقامي، أعلنت إسرائيل في 6 كانون الثاني/ يناير، عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية لجعلها "تدفع ثمن" تحركها من أجل صدور هذا القرار.


وفي بيان تم توزيعه الصحفيين الاثنين، أكدت قرابة 40 دولة عضو في الأمم المتحدة عن "دعمها الثابت" لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن "قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة" إلى المحكمة.


وقال البيان "بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا".


وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور في بيان، "هذا أمر مهم لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية".

 

وكالات


 




 

 


 

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