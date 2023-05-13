قصف إسرائيلي وصواريخ فلسطينية بعد موعد بدء التهدئة في قطاع غزة

الوكيل الاخباري - استمر القصف الإسرائيلي والرشقات الصاروخية الفلسطينية، مساء السبت، بعد موعد بدء وقف إطلاق النار بشأن قطاع غزة الذي تعرض لعدوان إسرائيلي منذ الثلاثاء الماضي.



وأعلنت مصر وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدءا من الساعة العاشرة بتوقيت القدس المحتلة.



وبعد العاشرة مساء بدقائق، انطلقت صواريخ عدة من قطاع غزة، استهدفت جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواقع غربي خان يونس ووسط قطاع غزة ورفح في جنوب القطاع المحاصر.

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