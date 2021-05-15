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السبت، 15-05-2021 09:43 ص

قصف من الدبابات والزوارق الحربية على غزة

غزة


الوكيل الإخباري - قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية، اليوم السبت، مناطق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وشرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، وعلى شاطئ بحر غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق خان يونس وبيت حانون، أطلقت عشرات القذائف المدفعية صوب أراضي الفلسطينيين وبالقرب من منازلهم، ما أوقع إصابات وأضرار في منازل وممتلكاتهم.


وأكد أن زوارق بحرية الاحتلال تطلق قذائف صوب شاطئ غزة، بشكل مكثف، ما أدى إلى إحراق عدد كبير من مراكب الصيادين الراسية على الشاطئ، خصوصاً في منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وعلى شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع، وكبدهم خسائر باهظة.


ويواصل طيران الاحتلال قصفه للمنازل والشقق السكنية والمقار الحكومية والمؤسسات الأهلية والبنى التحتية في القطاع لليوم السادس على التوالي، ويحولها إلى كومة من الركام، وتهجير السكان، بالتزامن مع الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، التي حلت بشعبنا على يد العصابات الصهيونية.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

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