قطر: إذا أوقفت إسرائيل الحرب فقد نصل لاتفاق خلال أيام

الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -الثلاثاء- إنه "في حال تنازل الإسرائيليون عن إصرارهم على الاستمرار في الحرب على غزة يمكن الوصول إلى اتفاق (بشأن هدنة غزة) خلال أيام".

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وخلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للخارجية القطرية أكد الأنصاري أن دولة قطر مستمرة في جهودها مع الدول العربية الشقيقة والولايات المتحدة، في محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في غزة.



وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة في حالة جمود وإن عملية رفح أعادت الأمور إلى الوراء.

