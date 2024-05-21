الثلاثاء 21-05-2024
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الثلاثاء، 21-05-2024 01:51 م

قطر : المفاوضات بشأن غزة لا زالت في حالة جمود

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "حتى الآن ليس لدينا تحديث عن حالة الجمود بشأن مفاوضات غزة".

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وأضاف أن "قطر ستواصل الوساطة في غزة ونشجع المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين".

 

وتابع أن "حالة الجمود الراهنة في الوساطة لا تمنعنا من استمرار التواصل مع الأطراف المعنية".


وأشار إلى أن إغلاق معبر رفح يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة: "لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية أمام المساعدات في غزة والتصعيد في رفح غير مقبول ويساهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف".


وقال إن الاعتداء على قوافل المساعدات لغزة يدعو لتحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية لها.


ولفت إلى أن بلاده ليست طرفًا في نظام المحكمة الجنائية الدولية ولا تستبق ما ستقرره المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام.


وأضاف: "من السابق لأوانه أن نعلق على قرار المدعي العام لكننا ندعم النهج العام للمحاسبة".

 





 




 

 


 

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