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الثلاثاء، 11-06-2024 10:24 م

قطر: الوسطاء استلموا رد "حماس" والفصائل على مقترح الهدنة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية القطرية مساء اليوم الثلاثاء، أن الدوحة والقاهرة تسلمتا ردا من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن قطر ومصر يؤكدان أن جهود وساطتهما مع الولايات المتحدة مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة.

وأكدت أن الوسطاء سيقومون بدراسة رد "حماس" والفصائل الفلسطينية والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوة القادمة.

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