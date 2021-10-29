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الجمعة، 29-10-2021 10:17 م

قطر تدين الخطط الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- أعربت قطر عن إدانتها بأشد العبارات إعلان الاحتلال الاسرائيلي عن خطط استيطانية جديدة في الضفة الغربية، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشددت وزارة الخارجية القطرية ،في بيان اليوم، على أن الخطط الاستيطانية تشكل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما تعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بوقف سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جددت موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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المصدر: بترا

 

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