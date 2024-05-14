الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بالفيديو .. المقاومة تبث مشاهد للحظة قنص جندي صهيوني وتدمير دبابات في غزة

العلوم والتكنولوجيا تنظم حملة توعوية عن صحة الفم والأسنان

الصناعة والتجارة تؤكد: الدجاج متوفر ورقابة مشددة على السقوف السعرية

استيراد 628 ألف خلوي بـ 51 مليون دينار خلال 4 أشهر

الحكومة: ارتفاع عدد منتسبي الأحزاب إلى 86 ألف شخص

فيديو - استعدادات رسمية وشعبية.. الزرقاء تنتظر سيد البلاد

تقرير : نحو 76 مليون نازح في العالم عام 2023

التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء غدا

محتجون إسرائيليون يغلقون طريقا في الجليل الأعلى

سفيرا الاتحاد الأوروبي وبلجيكا يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن

الثلاثاء، 14-05-2024 11:09 ص

قطر: مفاوضات صفقة التبادل في حالة جمود الآن

معلومات_عن_علم_قطر


الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن مفاوضات صفقة التبادل في حالة جمود الآن، مؤكداً أن بلاده ستواصل العمل والضغط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

اضافة اعلان


وأضاف أنه يوجد عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي بشأن طريقة وقف الحرب.
وتابع: "الجميع يركز على الوساطة الحالية ووقف الحرب واستعادة الرهائن.. ولا نريد استغلالنا كوسيط، وأوضحنا للجميع أن دورنا يقتصر على الوساطة".


وأشار إلى أنه "طالما استمرت الحاجة للتواصل، فلا مجال للتكهن بشأن مستقبل حماس في قطر".


وتابع: "يجب وقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين. هناك مخاطر من امتداد رقعة الصراع في المنطقة".
وأشار إلى أن الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة أمر مبكر، وإعادة الإعمار تتطلب 40 إلى 50 مليار دولار.





 




 

 


 

إقرأ ايضا
1111

بالفيديو .. المقاومة تبث مشاهد للحظة قنص جندي صهيوني وتدمير دبابات في غزة

6e08921bb7f85ff4ab450d459c43de0d

محتجون إسرائيليون يغلقون طريقا في الجليل الأعلى

f089f9fffdd93122fd3c78b3f8888189

خلال 9 أيام .. ارتفاع عدد النازحين من رفح إلى 450 ألفاً

دبابة-هدف-المقاومة-الفلسطينية

المقاومة تواصل تصديها لجيش الاحتلال وآلياته المتوغلة في غزة على جميع الجبهات

اقتحام الأقصى.jpg-117b73c0-95fc-4438-8f77-ef2bd3fb8b87.jpg-aa223108-76a2-41d5-80ce-4679807db312

مئات المستعمرين يقتحمون الأقصى ويرفعون علم الاحتلال في باحاته

WhatsApp Image 2024-05-14 at 9.56.05 AM

"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل تهاجم مواقع معروفة لعمال إغاثة دوليين

أخبار متعلقة
520248131246747906880

جيش الاحتلال : نواصل القتال شرق رفح

000_34449XM

رغم الحديث عن تقدم .. ما الذي يعرقل مفاوضات الهدنة في غزة ؟

main_image6635e139d9199

وفد قطري إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات

صفقة

وفد من حماس إلى القاهرة وترقب لنتائج المحادثات بشأن صفقة التبادل

حماس

حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية

ز

حماس تدعو للاشتباك مع المستوطنين في الضفة