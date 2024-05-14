قطر: مفاوضات صفقة التبادل في حالة جمود الآن

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن مفاوضات صفقة التبادل في حالة جمود الآن، مؤكداً أن بلاده ستواصل العمل والضغط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

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وأضاف أنه يوجد عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي بشأن طريقة وقف الحرب.

وتابع: "الجميع يركز على الوساطة الحالية ووقف الحرب واستعادة الرهائن.. ولا نريد استغلالنا كوسيط، وأوضحنا للجميع أن دورنا يقتصر على الوساطة".



وأشار إلى أنه "طالما استمرت الحاجة للتواصل، فلا مجال للتكهن بشأن مستقبل حماس في قطر".



وتابع: "يجب وقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين. هناك مخاطر من امتداد رقعة الصراع في المنطقة".

وأشار إلى أن الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة أمر مبكر، وإعادة الإعمار تتطلب 40 إلى 50 مليار دولار.











