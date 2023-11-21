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الثلاثاء، 21-11-2023 02:05 م

قطر : وساطتها بشأن التهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" وصلت إلى مرحلة نهائية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن وساطتها بشأن التهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" وصلت إلى مرحلة نهائية، مبينة أنه سيتم الإعلان عن معالم الاتفاق في الوقت المناسب.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن " الوساطة القطرية وصلت إلى مرحلة نهائية والأطراف وصلت إلى مرحلة مهمة وسيصدر بيان في حال التوصل لاتفاق حول الأسرى"، مشيرا إلى أن "الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة ولها متطلباتها وفور الوصول لاتفاق ستعلن الأطراف عنه".

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وأكد "أننا متفائلون جداً بالوصول إلى هدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة"، مشددا على أن "الأولوية الآن لإيقاف الحرب ولا حديث حالياً عن مصير غزة ما بعد الحرب".

 

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أعلن أن "الحركة سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".


بدوره، كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، عن بعض بنود الاتفاق المرتقب، ومنها إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين من غزة مقابل إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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