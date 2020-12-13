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الأحد، 13-12-2020 07:16 ص

أطلقوا خلالها الرصاص المعدني

قلقيلية .. إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أصيب، مساء أمس السبت، فلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

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وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب (19 عاما)، بعيار معدني في القدم، والعشرات بحالات اختناق.


واعتلت قوات الاحتلال، سطح منزل في القرية واحتجزت أصحابه لأكثر من أربع ساعات.
وقال صاحب المنزل عدنان علي لوكالة فلسطينية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم، وداهمت منزله، واحتجزته مع عائلته المكونة من 12 شخصا في الطابق السفلي، وشرعت بعمليات هدم داخل المنزل باستخدام "مهدات" يدوية.


وأضاف أن قوات الاحتلال تقتحم منزله بشكل اسبوعي، بالتزامن مع انطلاق المسيرة السلمية المناهضة للاستيطان، كما تستهدفه بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بأمراض مزمنة لزوجته.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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