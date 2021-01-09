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السبت، 09-01-2021 09:36 ص

إصابات بالاختناق جراء قنابل غاز

قلقيلية .. الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أصيب شاب ومسعف بقنبلتي غاز بشكل مباشر، والعشرات بالاختناق، أمس الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وذلك في محافظة قلقيلية.

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وأفاد الناطق الإعلامي في قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا قنابل الغاز بشكل مباشر صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة شاب بقنبلة في رقبته، ومسعف متطوع في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقنبلة في قدمه، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.


وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب بعد أداء صلاة الجمعة، بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية التي أكدت الوفاء للشهداء في يوم الشهيد الفلسطيني.

 

المصدر : وفا 

 

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