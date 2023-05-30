قلقيلية .. وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - نظمت فعاليات محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، وقفة إسناد ودعم للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط قلقيلية بالقرب من ميدان الشهيد أبو علي إياد.

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وأكد نائب محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، رغم صعوبة وضعهم الصحي وخطورته.



بدوره، قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قلقيلية نائل غنام، إن حكومة الاحتلال تمعن في التنكيل بالحركة الأسيرة، وما يتعرض له الأسير والمفكر وليد دقة، هو تصفية علنية أمام مرأى العالم ومسمعه، وهذا دليل على ممارسة الاحتلال لسياسة إعدام الأسرى داخل السجون والزنازين.



وفا

