الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل مشاهد صادمة.. مقاطع مسربة من كاميرا تظهر مهاجمة الاحتلال مسنة فلسطينية

ولي العهد ينشر لقطات جديدة من حفل تخرج مرشحي الطيران - فيديو

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

المستقلة للانتخاب تحيل قضيتين للادعاء العام بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال

بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في محافظة العقبة

بيان صادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء

تربية المزار الشمالي تفتتح مشروع "صفي قلعة كتب"

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

وزارة الصحة بغزة: كافة المستشفيات مدمرة ومستهدفة بالكامل

الثلاثاء، 25-06-2024 09:08 م

قلق أممي من استمرار النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية

مستوطنة-راموت-الون-القدس-100-730x438


الوكيل الإخباري - أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بالغ إزاء استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

اضافة اعلان


وكرر وينسلاند، في إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن تأكيد الأمم المتحدة أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مطالبا الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا.


وبشأن غزة، قال وينسلاند إن الأعمال العدائية المستمرة في غزة تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة الاتفاق على الصفقة المطروحة على الطاولة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_515222a37771a18a932ea3a4368839ae

البنتاغون: الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتفادي التصعيد بالمنطقة

WhatsApp Image 2024-06-25 at 9.37.29 PM

عاجل مشاهد صادمة.. مقاطع مسربة من كاميرا تظهر مهاجمة الاحتلال مسنة فلسطينية

a1081644150c5fed62bd66e71653d8d5-1666290756

مقاومون يطلقون النار على حاجز سالم العسكري قرب جنين

20240520121109reup-2024-05-20t120909z_70217776_rc2tz4a2a3rb_rtrmadp_3_israel-palestinians-icc-gallant.h-730x438

مظاهرة أمام مقر إقامة غالانت في واشنطن

image1170x530cropped

الجوع يطبق كليّا على غزة و3 مجالات وصلت مرحلة الانهيار

image1170x530cropped

وزارة الصحة بغزة: كافة المستشفيات مدمرة ومستهدفة بالكامل

أخبار متعلقة
1719258562680

الصحة العالمية تناشد بتسهيل عمليات الإخلاء الطبي لمرضى غزة

WhatsApp Image 2024-06-19 at 5.12.02 PM

إسرائيل: معبر رفح بين غزة ومصر دُمّر بالكامل

WhatsApp Image 2024-06-18 at 4.36.59 PM

إعلام إسرائيلي: المقاومة تحتفظ بكتيبتين لمرحلة ما بعد الحرب

WhatsApp Image 2024-06-06 at 6.34.53 PM

بيان صادر عن المقاومة حول وقف إطلاق النار في غزة

thumbs_b_c_99834bb4c33ca04867be51a127d94490

35 شهيدا بغارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

e8a9f8d0-d682-11ee-8f28-259790e80bba

صدمة بإسرائيل.. أغلبية الضباط لا يريدون مواصلة الخدمة بعد انتهاء حرب غزة