الأربعاء 04-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدوريات الخارجية: ضبط مركبة شحن على متنها 19 راكبا حمولة زيادة

وزير الدفاع الأمريكي: الحرب فى أوكرانيا ستحسم خلال أسابيع

ماسك: تويتر لن يكون مجانيا لهذه الجهات

السعودية : اصدار 6.6 ملايين تصريح لأداء العمرة في رمضان

الخارجية تتابع وفاة أردني في أوكرانيا

الزراعة: انخفاض سعر الليمون 70 قرشاً

أكثر من 16 ألف مركبة دخلت العقبة في أول يومين من عيد الفطر

النقد الدولي يبدأ مراجعته الرابعة لأداء اقتصاد الأردن

انخفاض الذهب محليا 70 قرشاً

ما حكم صيام ستة من شوال إذا كان رمضان 29 يوماً ؟ الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 03-05-2022 10:38 م

قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رفع أذان العشاء في المسجد الأقصى

2


 
الوكيل الاخباري - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع أذان العشاء، الثلاثاء، في المسجد الأقصى المبارك، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت أداء صلاة العشاء في المسجد الأقصى، وذلك من خلال قطع السماعات الخارجية للمسجد، بدعوى وجود كلمة لرئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت في حائط البراق؛ بسبب ما يسمى بـ"عيد الاستقلال".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاحتلال٥

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة بينهم أسرى محررون

غاز احتلال

54 شهيداً فلسطينياً ومقتل 16 إسرائيلياً منذ مطلع العام الجاري

الاحتلال ١

الاحتلال يعتقل طفلا وشابا من القدس

مواجهات

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال برام الله والخليل

الاقصى عيد

أكثر من 200 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

2fad82a6-جنود-في-جيش-الاحتلال-الإسرائيلي-أرشيفية-1536x1018

الاحتلال يغلق الضفة ومعابر غزة اعتبارا من الثلاثاء

أخبار متعلقة
الاحتلال4

الاحتلال يعتقل 12 شابا من القدس

حماس

حماس بالضفة تدعو لنصرة الأقصى وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال

ف٥

الاحتلال يعتقل 400 مصل من داخل المصلى القبلي

ف١

فيديو - إصابة أكثر من 90 مرابطًا واعتقال العشرات في المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى

ج

القدس: إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في باب العامود