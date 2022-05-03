قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رفع أذان العشاء في المسجد الأقصى



الوكيل الاخباري - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع أذان العشاء، الثلاثاء، في المسجد الأقصى المبارك، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت أداء صلاة العشاء في المسجد الأقصى، وذلك من خلال قطع السماعات الخارجية للمسجد، بدعوى وجود كلمة لرئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت في حائط البراق؛ بسبب ما يسمى بـ"عيد الاستقلال".

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