الأربعاء 22-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الخصاونة: قوة الأردن تجعله قادرا على أداء دوره تجاه الأشقاء على أكمل وجه

الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا هاما مع ملك البحرين في موسكو غداً

وزير الخارجية الهنغاري: الأردن يستحق كل الدعم من أوروبا

بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعتي "اليرموك" و "فلوريدا" الامريكية

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

حماس: نرحب بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

الخدمات الطبية: لن نستقبل أي بطاقة تأمين صحي منتهية الصلاحية

ترصيد غرامات المسقفات التي دفعها المواطنين للبلديات المشمولة بالعفو العام

قوات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة لليوم الرابع

كوربن: حان وقت اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطينية

الأربعاء، 22-05-2024 01:38 م

قوات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة لليوم الرابع

مستشفى العودة.jpg-d1369276-1d9a-47d0-b04b-2a88ec6dfa77


الوكيل الإخباري- حاصرت قوات الاحتلال مستشفى العودة شمالي قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

اضافة اعلان


ومع استمرار القصف الإسرائيلي طوال الليل في أنحاء غزة، إلى جانب التوغلات البرية والقتال العنيف، أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تحذيرًا حول وضع الموظفين والمرضى في مستشفى العودة المحاصر شمال قطاع غزة.


وقال غيبريسوس في منشور على منصة إكس أمس الثلاثاء إن "الطاقم الطبي داخل المستشفى أبلغ عن وقوع هجوم في 20 أيار/مايو، حيث استهدف القناصة المبنى، وضرب صاروخ مدفعي الطابق الخامس".


وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن نحو 148 موظفًا و22 مريضًا ومرافقيهم ما زالوا "محاصرين داخل" المستشفى منذ يوم الأحد.


وأضاف "نحن قلقون للغاية بشأن سلامة المرضى المتبقين وموظفي المستشفى. نناشد ضمان حمايتهم، وتمكينهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والوقف الفوري لإطلاق النار".



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-05-22 at 2.12.51 PM

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

EftOuErBW1ycGnNfFfVQtqsMCmm51wcX9PzK5QJX

حماس: نرحب بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

111

كوربن: حان وقت اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطينية

3-1703254539

الاحتلال يعيد لواء ناحال للقتال في غزة

664daeeb423604307b7eb55f

للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.. بن غفير يقتحم ساحات المسجد الأقصى

16-03-31-israelische_Siedlungen_bei_Za'atara-WMA_1178

بعد اعلان غالانت.. ماذا يعني الغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة ؟

أخبار متعلقة
عكس-صفحه-10

الاحتلال : 10 ألوية تقاتل بذروة في غزة .. والمقاومة توقع خسائر فادحة في صفوفه

thumbs_b_c_c60e6792eb44a77919940157b9806081

غزة : ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35647 منذ 7 اكتوبر

معبر رفح.jpg-c36f2b76-7312-4286-8415-7ad4b7f81439

لليوم الـ13 على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

شهداء6

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق في دير البلح وحي الزيتون

main_image663ba6f340c25

حماس تطالب بالتحقيق في مقابر المسشتفيات الجماعية

QNA_JBALYA-GAZA-WAR03101202023

في اليوم الـ 209 .. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة