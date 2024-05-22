قوات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة لليوم الرابع

الوكيل الإخباري- حاصرت قوات الاحتلال مستشفى العودة شمالي قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

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ومع استمرار القصف الإسرائيلي طوال الليل في أنحاء غزة، إلى جانب التوغلات البرية والقتال العنيف، أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تحذيرًا حول وضع الموظفين والمرضى في مستشفى العودة المحاصر شمال قطاع غزة.



وقال غيبريسوس في منشور على منصة إكس أمس الثلاثاء إن "الطاقم الطبي داخل المستشفى أبلغ عن وقوع هجوم في 20 أيار/مايو، حيث استهدف القناصة المبنى، وضرب صاروخ مدفعي الطابق الخامس".



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن نحو 148 موظفًا و22 مريضًا ومرافقيهم ما زالوا "محاصرين داخل" المستشفى منذ يوم الأحد.



وأضاف "نحن قلقون للغاية بشأن سلامة المرضى المتبقين وموظفي المستشفى. نناشد ضمان حمايتهم، وتمكينهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والوقف الفوري لإطلاق النار".





