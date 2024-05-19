الأحد 19-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الأونروا: 800 ألف شخص أجبروا على الخروج من رفح

انخفاض سعر الكوسا في السوق المركزي .. الكيلو يصل الى 30 قرشا

عملية جراحية نوعية يجريها المستشفى الميداني الأردني غزة /78

الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يخضع لفحوصات بعد ارتفاع درجة حرارته

تعطل مركبة شحن يتسبب بكثافة مرورية في صويلح - صور

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف "هدف حيوي" في إيلات

مسيرات في الولايات المتحدة لإحياء ذكرى النكبة والمطالبة بوقف العدوان على غزة

شاهد .. مواطن يعثر على أفعى في منزله.. والدفاع المدني يتدخل

هام للباحثين عن عمل .. فرص شاغرة بتخصصات عدة

فيديو - سقوط ضحايا بهجوم على طلاب عرب في قيرغيزستان

الأحد، 19-05-2024 06:54 ص

قوات الاحتلال تداهم مدينة نابلس

احتلال 9


الوكيل الاخباري - داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مدينة نابلس واقتحمت عددا من الأحياء والمحال التجارية والمنازل.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر لــ"وفا" بأن عددا من الجيبات الاحتلالية داهمت مدينة نابلس، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع "دورن"، حيث اقتحم الجنود عدة متاجر ومحال صرافة وفتشوها واستولوا على بعض محتوياتها.


وتركزت عمليات الاقتحام في شارع رفيديا، وفي منطقة المعاجين، وغيرها من الأحياء.


وتحدثت المصادر عن أن مواجهات دارت بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

الأونروا: 800 ألف شخص أجبروا على الخروج من رفح

E1dzSOjXEAM7fq9.jpg-97cb4284-f5b0-44a0-a120-495d18ee512e

مسيرات في الولايات المتحدة لإحياء ذكرى النكبة والمطالبة بوقف العدوان على غزة

9

مساعدون لبايدن يقللون من تأثير احتجاجات الجامعات على الانتخابات

جنود2

في أكبر عملياتها .. المقاومة ترفع حصيلة قتلى جنود الاحتلال في غزة

8

عضو مجلس الحرب الإسرائيلي يهدد بالانسحاب من الحكومة وينذر نتنياهو

شهداء 5

20 شهيدا وعشرات الجرحى في مخيم النصيرات

أخبار متعلقة
image_processing20230928-26416-sa3mhm

إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق نابلس

احتلال

إصابة فلسطيني واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال شرق نابلس

احتلال 55

الاحتلال يعتقل شابا من مدينة نابلس

الاحتلال 7

الاحتلال يقتحم مخيم عسكر شرق نابلس

730223e9ddbb04b40e2d2013dccd1e05

الاحتلال يعتقل فتاة من دير الحطب شرق نابلس

احتلال٨

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس