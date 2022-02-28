قوات الاحتلال تطلق النار والغاز شرق خان يونس

الوكيل الإخباري-أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأفاد مراسل وفا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس أطلقت بكثافة نيران رشاشتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق البلدة.



وأضاف أن كثافة إطلاق النار والغاز أجبرت المزارعين على ترك مزارعهم والانسحاب من أراضيهم خوفا على حياتهم، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.



وكانت عدة دبابات وجرافات إسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق بلدة خزاعة صباح اليوم، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع.



وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو فلاحتها.



وفا

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