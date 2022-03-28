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الإثنين، 28-03-2022 02:47 م

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من القدس

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين ثلاثة شبان قرب بلدة العيساوية ومنطقة باب العمود.

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وأفادت مراسلة وفا، بأن قوات من شرطة الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد مرازيق، وسعد النتشة من داخل الجامعة العبرية قرب بلدة العيسوية، عقب الاعتداء عليهما بالضرب.


وأضافت أن عناصر الاحتلال اقتادتهما لأحد مراكز التحقيق في القدس.
وكانت شرطة الاحتلال ومخابرات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم عدة أحياء في بلدة العيسوية الواقعة شمال شرق القدس المحتلة.


واعتقلت الشاب أحمد نضال الرجبي من باب العمود في القدس عب الاعتداء عليه بالضرب، علمًا بأنه من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وفا

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