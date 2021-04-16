الجمعة 16-04-2021
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الجمعة، 16-04-2021 11:41 ص

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتعيق وصولهم إلى الاقصى

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة 8 أشخاص من داخل المسجد الأقصى عقب اقتحام المسجد القبلي والساحات الخارجية للمسجد في محاولة لإخراج المصلين منه.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي أعاقت صباح اليوم الجمعة وصول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك في الجمعة الاولى من شهر رمضان.


وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة منذ ساعات الصباح الباكر وسمحت لعدد محدود من أبناء الشعب الفلسطيني من الدخول إلى القدس المحتلة.


وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال داخل الأحياء المقدسية وأعاقت حركة المواطنين ومركباتهم من الوصول الى القدس القديمة ما اضطرهم الى السير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول الى المسجد الاقصى.


ونصبت قوات الاحتلال داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة حواجز حديدية ودققت في هويات المارة في حارات وأزقة المسجد الأقصى المبارك، وحررت عدة مخالفات بحجة عدم ارتداء الكمامات، واحتجزت عددا منهم بحجة عدم حصولهم على تصاريح دخول للقدس.


ورغم كل إجراءات الاحتلال تمكن الآلاف من الدخول الى المسجد الاقصى من أبوابه المختلفة، وسط عمل دؤوب للجان النظام والاوقاف الاسلامية لتنفيذ إجراءات السلامة لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا.


وكانت ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال اعلنت السماح لـ10 آلاف مواطن من الضفة الدخول للمسجد الاقصى المبارك بزعم أنهم فقط من تلقوا تطعيما ضد فيروس كورونا.

 

--(بترا)

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