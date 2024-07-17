قوات الاحتلال تعتقل نور الشلبي أحد قادة كتيبة جنين

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء الشاب نور الشلبي أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في حي الدبوس بمدينة جنين بالضفة الغربية، واقتحمت عدة مدن في الضفة.

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وأظهرت كاميرات المراقبة تسلل قوة إسرائيلية خاصة في شاحنة مدنية وحاصرت منزل الشبلي. كما تظهر الصور اعتقال القوة الإسرائيلية شابا أخر واستخدمته درعا بشريا خلال العملية.



وخاضت كتائب القسام وشهداء الأقصى وكتيبة جنين المسؤولية اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال الذي دفع بتعزيزات إلى المنطقة لتنفيذ عملية الاعتقال والتغطية على انسحاب القوة الخاصة من الحي بعد اعتقال الشلبي.