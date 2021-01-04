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الإثنين، 04-01-2021 08:13 ص

نقلتهم إلى معتقل المسكوبية

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من القدس

تت
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 3 فلسطينيين من البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

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وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الرحمن البشيتي، ومصطفى أبو سنينة، وزكريا البكري، عقب مداهمة منازل ذويهم في منطقة باب المجلس (أحد أبواب الأقصى)، ونقلتهم إلى معتقل المسكوبية.

 

المصدر : وفا 

 

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