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الجمعة، 07-05-2021 11:22 ص

قوات الاحتلال تعزز تواجدها في القدس وتغلق شوارع مؤدية للأقصى

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الوكيل الاخباري - دفعت شرطة الاحتلال صباح اليوم الجمعة، بأعداد كبيرة من عناصرها إلى مدينة القدس وخصوصا في البلدة القديمة، وأغلقت الشوارع المحيطة بها والطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

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ومن المتوقع أن يصل عشرات الآلاف من المصلين الى القدس اليوم، للاستماع لخطبة الجمعة وأداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الاقصى المبارك، علما أنه في سنوات سابقة كانت أعداد المصلين أكثر بكثير مما يشهده المسجد الاقصى هذا العام من رمضان، جراء تقييدات على دخول المصلين والاوضاع المتوترة في المدينة المقدسة.


وانتشرت قوات الاحتلال في مختلف أزقة المدينة ونشرت الحواجز الحديدية ودققت في هويات المواطنين الدخلين للمسجد الاقصى والقدس القديمة واحتجزت عددا منهم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).


وعلى الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، منعت قوات الاحتلال الدخول بالمطلق لمن لا يحملون تصاريح دخول، بهدف التقليل من أعداد المصلين الواصلين الى المسجد الأقصى.


--(بترا)

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