قوات الاحتلال تغلق قرية حوسان غرب بيت لحم

الوكيل الاخباري- أحكمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغلاقها لقرية حوسان غرب بيت لحم.



وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين لـ"وفا"، بان قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشرقي الوحيد في منطقة " الشرفا" القريب من المطينة بالمكعبات الاسمنتية، ليضاف الى اغلاق المدخل الغربي منذ السابع من الشهر الماضي مع بدء العدوان على قطاع غزة، مشيرا الى ان المواطنين الفلسطينيين لا يتمكنون من الخروج بمركباتهم.



وأضاف سباتين ان القرية تتعرض على مدار الساعة لانتهاكات من قبل الاحتلال، من خلال الاستيلاء على أسطح المنازل، وتحويلها الى نقاط عسكرية للمراقبة، وهو ما يشكل خطورة على حياة المواطنين الفلسطينيين.

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