قوات الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها جنوب وغرب غزة

الوكيل الإخباري-أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، نيران رشاشتها شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأفاد مراسل وفا، بأن قوات الاحتلال المتمركزة شرق خان يونس فتحت نيران رشاشتها بكثافة وللمرة الثانية منذ صباح اليوم تجاه الأراضي الزراعية في منطقة السناطي شرق عبسان الكبيرة دون التبليغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.



وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت النار من موقع (كيسوفيم) العسكري تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق محافظة خان يونس، الأمر الذي خلق حالة من الهلع والخوف في صفوف المزارعين.



وقال إن الزوارق الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر فتحت نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيد العاملة في بحر رفح جنوب القطاع، وأجبرت الصيادين على الانسحاب من البحر.



وفا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة