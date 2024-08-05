الإثنين 2024-08-05
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الزراعة: قرار بتقييد تصدير البندورة
مسرحية تسلط الضوء على معاناة المكفوفين في الزرقاء
بدء أعمال المؤتمر الثاني لمنتدى الأردن لحوار السياسيات بمحافظة البلقاء
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الحاج توفيق لـ الوكيل : هذه القطاعات المستثناة من قرار الاغلاق بوقت محدد
الحاج توفيق لـ الوكيل : تطبيق قرار إغلاق المحلات بعمان مطلع تشرين الثاني
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فلسطين
فلسطين
الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم
قوات الاحتلال تهدم منزلين في جنين
الاحتلال يقصف دير البلح ومخيم النصيرات
ملاعب
ملاعب
الدردور واللحام يعودان إلى الرمثا
برشلونة يحاول نقل مبارياته خارج إسبانيا
الكلاسيكو يقرب لاعب برشلونة من الهلال
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أخبار الشركات
"طلبات" الأردن تنفذ سلسلة من المبادرات التمكينية والتحفيزية لسائقيها في النصف الأول من العام 2024
فاين للحلول المتكاملة تتعاون مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي من أجل دخول أسواق عالمية جديدة
زين تُقدّم 5 مِنح دراسية لمنتفعات من مؤسسة "إيليا نُقل"
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