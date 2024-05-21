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الثلاثاء، 21-05-2024 06:10 ص

قوات الاحتلال تقتحم بلدات بالضفة وتشن حملة اعتقالات

احتلال 9


الوكيل الاخباري - اقتحم الاحتلال الإسرائيلي عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية، كما شن حملة اعتقالات بين السكان.

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وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف.


وقالت كتائب شهداء الاقصى بطوباس إنها تتصدى "لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس، ونخوض اشتباكات عنيفة بالرصاص والعبوات الناسفة بمنطقة الثغرة".


كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة تقوع جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.


وشنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في بلدة سنجل شمال رام الله، وقال شهود عيان إن الاحتلال اعتقل عشرات المواطنين واعتدى على عدد منهم.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها بلدة سنجل، حيث داهمت منازل وحوّلت أحدها إلى مركز توقيف وتحقيق ميداني.


 




 

 


 

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