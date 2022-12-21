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الأربعاء، 21-12-2022 10:10 ص

قوات الاحتلال تقتحم نابلس

احتلال 9


الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم أحياء عدة من مدينة نابلس.

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وذكرت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت حارة الحبلة داخل البلدة القديمة، وداهمت منزل الشهيد هاني عويجان وقامت بتفتيشه، كما اقتحمت حي رأس العين والمنطقة المحيطة بجبل جرزيم.


وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على طريق صرة ودوار دير شرف غرب نابلس، وأخضع الجنود المركبات المارة للتفتيش والتدقيق بهويات الفلسطينيين ما أدى إلى التسبب بأزمة خانقة هناك.


وكانت قوات الاحتلال أغلقت، في وقت سابق، بوابة تل جنوب غرب نابلس.


وفا


 




 

 


 

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