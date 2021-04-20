قوات الاحتلال تقمع المصلين قرب باب العامود

الوكيل الإخباري-

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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ولليوم السابع على التوالي، المواطنين الخارجين من صلاة التراويح بالمسجد الاقصى قرب باب العامود.وافاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والمياه العادمة صوب المواطنين الفلسطينيين ومعظمهم من المصلين، وذلك في باب العامود ومحيطه، وفرقتهم بالقوة، واعتدت على بعضهم بالضرب ونفذت عمليات ملاحقة لهم.في غضون ذلك، اعتدت مجموعة مستوطنين على شبان فلسطينيين في شارع يافا بالقرب من باب الخليل بالقدس المحتلة، واصابوا عددا منهم بجروح ورضوض.