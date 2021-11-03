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الأربعاء، 03-11-2021 03:10 م

قوات الاحتلال تهاجم قاطفي الزيتون في تقوع وتعتقل فلسطينيا

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الوكيل الإخباري-هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قاطفي الزيتون في بلدة تقوع شرق بيت لحم، وبينهم القائم بأعمال سفير جنوب افريقيا لدى دولة فلسطين ليسيبا ماتشابا، واعتقلت ناشطا في مقاومة الجدار والاستيطان واحتجزت ثلاثة فلسطينيين.

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وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لــ"وفا"، انهم توجهوا برفقة القائم بأعمال سفير جنوب افريقيا لدى فلسطين الى مكان تواجد الفلسطينيين في قطف ثمار الزيتون في المنطقة المحاطة بمستوطنة "تقوع أ"، حيث هاجمتهم قوات الاحتلال وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وأرغمت الفلسطينيين والسفير على مغادرة الأرض.


وأضاف أبو مفرح في حديث لـ"وفا"، ان قوات الاحتلال احتجزته ومواطنين آخرين، واعتقلت الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان منذر عميرة.


وقال أبو مفرح إن القائم بأعمال سفير جنوب افريقيا خاطب جنود الاحتلال: "جئنا الى هنا لنقف على حقيقة معاناة المزارع الفلسطيني. وسألهم لماذا يتم الاعتداء على المتواجدين، هم في ارضهم، ولهم الحق ان يقطفوا ثمار زيتونهم؟".


بدوره، قال ماتشابا في تصريح خاص لـ"وفا" عبر الهاتف،  إنها "تجربة فظيعة، وهكذا كانت دولة جنوب افريقيا في القديم، دولة ابارتهايد لا تحترم الانسان ولا القانون، وللأسف تقف المنظومة الدولية عاجزة أمام هذه الانتهاكات".
وأضاف "سنستمر بنضالنا إلى جانب الفلسطينيين حتى نيل استقلالهم وإقامة دولتهم المستقلة".


وأشار الى ان ما حدث اليوم من اعتداء على المزارعين وأصحاب الأرض مؤشر على ضرورة الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية.

 

وفا

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