قوات الاحتلال تهدم مسكنين وتستولي على سيارة لفضائية فلسطين

الوكيل الاخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مسكنين في خربة يرزا شرق طوباس وشردت قاطنيها، بحجة البناء غير المرخص.

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وقال مراسل إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات هدم إسرائيلية اقتحمت يرزا صباحا وحاصرت المنطقة قبل أن تشرع بهدم غرفتين سكنيتين لشقيقين وتشرد قاطنيهما.



وأشار الى ان سلطات الاحتلال كانت قد اخطرت الشقيقين بعملية هدم مسكنيهما الأسبوع الماضي، لافتا الى عمليات هدم وتدمير واسعة للمنشآت الزراعية والسكنية شهدتها خربة يرزا في الأشهر والسنوات الأخيرة، بهدف ترحيل سكانها والاستيلاء على أراضيها.



في غضون ذلك، استولت قوات الاحتلال على سيارة تابعة لفضائية فلسطين وحاولت منع الصحفيين من تغطية الأحداث في المنطقة.



وأدانت هيئة الإذاعة والتلفزيون استيلاء الاحتلال على سيارة الهيئة، واعتبرته استهدافا مباشرا للاعلام الفلسطيني والعاملين فيه، وخصوصا الاعلام الرسمي، وانتهاكا لحرية الاعلام.



وقال المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف: إن ممارسات وسياسات الاحتلال العنجهية والقمعية هذه تندرج في سياق طمس الحقيقة والتغطية على جرائم الاحتلال، ولن تثنينا عن نقل الصورة والحدث، وسنستمر في تعرية هذه الممارسات.

وفا

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