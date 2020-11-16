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الإثنين، 16-11-2020 09:24 ص

قوات الاحتلال تهدم منشآت صناعية في بلدة عناتا

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الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من المنشآت الصناعية عند مدخل مفرق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

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وأفاد رئيس بلدية عناتا طه الرفاعي، بأن جرافات كبيرة تابعة للاحتلال تساندها قوات معززة هدمت بركسين تجاريين على الشارع الرئيسي.


كما شمل الهدم بركسا تجاريا يضم بسطات خضار، وبركسا وسورا يلف على نحو دونمين من الأرض ويضم محل بيع قطع مركبات يعود للمواطن محمد ابراهيم حلوة، كما أغلقت المفرق أمام مركبات المواطنين بكلا الاتجاهين، ما أدى لحدوث أزمة مرورية في المكان.


يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت في العاشر من الشهر الجاري مغسلة مركبات تعود للمواطن ابراهيم طه الشيخ في ذات المنطقة بعناتا.


 




 

 


 

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