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الأحد، 26-03-2023 10:37 ص

قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن "نفحة" وتعزل أحد الأسرى

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الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم (3) في سجن (نفحة)، ونقلت أحد الأسرى إلى زنازين العزل الانفرادي.

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وأوضح نادي الأسير، في بيان مقتضب اليوم الأحد، أن قوات القمع أغلقت القسم بشكل كامل، وسط حالة من التوتر تسود السّجن.


وحدات القمع التابعة لادارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة.

 

وفا


 




 

 


 

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