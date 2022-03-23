الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار النفط عالميا الأربعاء وخام برنت يتجاوز 117 دولار للبرميل

توضيح حول اماكن تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

الكلالدة: اتاحة الطعن بنتائج الانتخابات بعد نشرها بالجريدة الرسمية

الصين تعاني مجددا من جائحة الفيروس التاجي.. والإصابات تتزايد

14 % انخفاض حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء في شباط

الأمن يحذر من المنخفض الجوي

النتائج النهائية لمقاعد الكوتا - اسماء

الكلالدة: الانتخابات سارت بكل سلاسة ويسر

النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمان - أسماء

تحذير حكومي للمواطنين مع قرب شهر رمضان

الأربعاء، 23-03-2022 04:10 م

قوات القمع تقتحم قسم (9) في مجدو وتجري تفتيشات استفزازية

image_750x_62320449c6f2c


الوكيل الإخباري-اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قسم (9) في معتقل "مجدو"، وأجرت تفتيشات استفزازية.

اضافة اعلان


وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، أن وحدات القمع "الدرور، واليماز، والمتسادا" المدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية في "مجدو" عاثت خراباً بالقسم، وعبثت بأغراض الأسرى ومحتوياتهم، وقلبتها رأساً على عقب.


وأضافت أن القوات لا زالت حتى اللحظة منتشرة بالقسم، وأن حالة من التوتر والاستنفار تسود أوساط المعتقل. 


وحدات القمع التابعة لادارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
GvzHR

فلسطين : تشكيل لجان متخصصة لمتابعة إضراب المعتقلين المفتوح عن الطعام الجمعة

Ve9fo

المعتقل هاني خمايسة من اليامون يدخل عامه الـ20 في الأسر

367894-e1612098117293-p26cjzqpqh1wmaiyos4x4h7zjxsxlyhb39ah5wkbog

وقفة دعم واسناد للمعتقلين أمام مقر الصليب الأحمر في أريحا

تنزيل (1)

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب رام الله

1239072450

شرطة الاحتلال تحرر مخالفات "كيدية" للمواطنين الفلسطينيين في سلوان

9999162150

الاحتلال يشرع بتجريف نحو 100 دونم من أراضي قلقيلية

أخبار متعلقة
abda658f-e91f-4323-8337-6e80b6412b94-1600591937

أربعة أيام على بدء إضراب الأسرى وشعار معركتهم "الوحدة والحرية"

zJ3ja

قوات القمع تقتحم قسم (22) في عوفر واندلاع مواجهات مع الأسرى

09143356130071234635726826640350

الأسرى يخوضون إضرابا عن الطعام ليوم واحد

thumb

توتر شديد يسود السجون والأسرى يرفضون الفحص الأمني

vM4jI

توتر شديد يسود سجون الاحتلال والأسرى يرفضون الفحص الأمني

8f59b65dea636260289edb5d10f21875

وقفة دعم واسناد للأسرى في طولكرم