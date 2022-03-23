قوات القمع تقتحم قسم (9) في مجدو وتجري تفتيشات استفزازية

الوكيل الإخباري-اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قسم (9) في معتقل "مجدو"، وأجرت تفتيشات استفزازية.

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وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، أن وحدات القمع "الدرور، واليماز، والمتسادا" المدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية في "مجدو" عاثت خراباً بالقسم، وعبثت بأغراض الأسرى ومحتوياتهم، وقلبتها رأساً على عقب.



وأضافت أن القوات لا زالت حتى اللحظة منتشرة بالقسم، وأن حالة من التوتر والاستنفار تسود أوساط المعتقل.



وحدات القمع التابعة لادارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة.



وفا

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