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الخميس، 13-06-2024 09:11 ص

قيادي بحماس: تعديلات الحركة على خطة وقف إطلاق النار ليست كبيرة

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الوكيل الاخباري - قال قيادي كبير في حركة حماس، الخميس، إن التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة "ليست كبيرة" وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

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والأربعاء، ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن حماس اقترحت تغييرات عدة، بعضها "غير قابل للتنفيذ"، على الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة، لكن الوسطاء عازمون على سد الفجوات.


وقال القيادي الكبير في حماس إن الحركة تطالب باختيار قائمة تضم 100 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة ليتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.


وأوضح "تحفظت حماس على استثناء الورقة الإسرائيلية لمئة أسير من الأسرى الفلسطينيين، من ذوي الأحكام العالية، تقوم هي بتحديدهم فضلا عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم عن 15 عاما".


وتابع "الخلاصة: ليس هناك تعديلات كبيرة تستوجب، وفقا لرأي قيادة حماس، الاعتراض عليها".


 




 

 


 

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