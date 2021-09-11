قيادي من حماس: المقاومة لن تتخلى عن الأسرى

الوكيل الإخباري - قال القيادي البارز في حركة حماس د. محمد المدهون: إننا "نقول لأبطال نفق الحرية أن الهدف العظيم قد تحقق باحداث ثقب جديد في جدار بيت العنكبوت".



وأكد المدهون خلال بيان صحفي اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، أن كل بيت فلسطيني لو اُتيحت له الفرصة لأخفى أبطال نفق الحرية فى قُرة عينه.



ودعا المدهون، إلى ضرورة عدم الالتفاف لما يُبثه اعلام العدو الاسرائيلي والذي يهدف من خلاله إلى تشتيت الصف الوطني الفلسطيني.



وشدد المدهون، على أن المقاومة لن تتخلى عن أبطال نفق الحرية وسائر الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وسيكون موعدهم في صفقة وفاء الأحرار 2.



وأشار القيادي في حركة حماس، إلى أن نفق الحرية أكد مجددًا أن معركة الاسرى هو أحد الركائز الأساسية للوحدة الوطنية، ومن قبلها معركة "سيف القدس" لافتًا إلى أن خيار المقاومة هو سبيل الشعب الفلسطيني بكافة قواه و فئاته.



وأوضح القيادي المدهون، أن نفق الحرية أكد موت اتفاق اوسلو، وقال "أصبح خلف ظهورنا كمجموع فلسطيني ولم تعد خيارا و.مطلوب دفنها للأبد" .

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وختم حديثه بالقول: " نفق الحرية جاء فى ذكرى الاندحار عن أول أرض فلسطينية في غزة العزة للتأكيد أن هذآ اليوم الوطني الفلسطيني مسار شعبنا في كل مكان لانتزاع حريته كرامته وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

المصدر : المشرق نيوز