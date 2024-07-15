الإثنين 15-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إلغاء السقوف السعرية للدجاج المُباع للمطاعم

كاتب إسرائيلي: على إسرائيل أن تقبل أنها خسرت الحرب

التربية: ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحانات التوجيهي قبل بدء الجلسات ليس صحيحاً على الإطلاق

انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في المملكة 11% خلال 5 أشهر

أسئلة امتحان مبحث تاريخ الاردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية

الحكومة : جميع خدماتنا ستكون إلكترونية اعتباراً من هذا التاريخ

بعد اصابتها .. فتاة بريطانية تطلق تحذيرا للفتيات من "الأكريليك "

وزير البترول المصري: نسعى للتوسع في إنتاج الغاز والنفط

أسعار الذهب في الاردن اليوم

زعيم حزب إسرائيل بيتنا: جنودنا يعانون من الكوابيس

الإثنين، 15-07-2024 12:15 م

كاتب إسرائيلي: على إسرائيل أن تقبل أنها خسرت الحرب

توغ 2


الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "هآرتس" إن الخلاف الأعمق في المجتمع الإسرائيلي اليوم، بعد مرور 9 أشهر على يوم السبت الأسود، وبعد عملية الإنقاذ المؤثرة لـ4 محتجزين، هو الخلاف بين من يدركون أننا خسرنا الحرب ومن هم غير قادرين على تقبل هذه الفكرة، وبين القادرين على مواجهة الواقع ومن يواصلون تضليل أنفسهم بإمكانية محو الماضي عبر المستقبل، بإمكانية محو الخسارة المؤلمة ببعض النصر مهما كلف ذلك.

اضافة اعلان


وأوضحت الصحيفة -في مقال للكاتب يائير أسولين- أن أولئك الذين نجحوا في مواجهة الواقع على حقيقته قد حققوا أهم اكتشاف، وهو أن إسرائيل والإسرائيليين يمكن أن يخسروا دون أن تتوقف حياتهم.


وعدّ ذلك اكتشافا ثوريا، لأن الأنا الإسرائيلية حتى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول كانت مبنية على فكرة أننا إذا لم ننتصر في كل معركة وفي كل حرب فلن يكون لنا بقاء، وقد أظهرت هذه الحرب أننا حتى لو خسرنا هذه الجولة وأخذنا على حين غرة، وأصبح كابوسنا الأكبر حقيقة، فإننا ما زلنا موجودين.


وهذا الاعتراف -كما يقول الكاتب- له أهمية بالغة في تحقيق سيادتنا ومنعنا من الغرق في واقع انهزامي، لأن الاعتراف بالخسارة تعبير عن القوة، ولأن معرفة الطفل بأنه يمكن أن يخسر أو يفشل أمر حيوي لنموه وصحته العقلية وقدرته على التصرف والإبداع والازدهار، والمجتمع مثله تماما.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72024482951130213230

شهداء ومصابون في قصف على حي الشجاعية

3613d445-62fd-49d9-9afc-31fd60e07fcb

قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدينة يطا جنوبي الخليل

5555

زعيم حزب إسرائيل بيتنا: جنودنا يعانون من الكوابيس

طط

الفلاحي: القسام أفشلت تسلل قوة إسرائيلية شرقي رفح مستفيدة من عملية النصيرات

طط

سموتريتش: لن أوافق على صفقة تبادل

2022_10_25_10_06_46

مستوطنون يهاجمون فلسطينيين في جنوب نابلس

أخبار متعلقة
الشهداء-الصحفيين

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 159

WhatsApp Image 2024-07-10 at 8.47.47 PM

حاخام: الدولة التي تجند أعضاء المدارس الدينية ليس لها الحق في الوجود

جيش الاحت

جنرال متقاعد: استمرار القتال سيجعل هزيمة إسرائيل مؤلمة

main_image66854b5c84826

غالانت: الدبابة التي تخرج من رفح قادرة أن تصل إلى الليطاني

٣

عشرات التونسيين يتظاهرون احتجاجا على جرائم الإبادة بغزة

thumbs_b_c_325ae0873071b739ee42413069c96362

تطورات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة تبادل