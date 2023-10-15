كاميرا تكشف تفاصيل لأول مرة عن تحركات المقاومة في الداخل الاسرائيلي بيوم النصر الأول

الوكيل الإخباري - كشفت كاميرا ثبتت على رأس احد اعضاء المقاومة الفلسطينية حماس معلومات جديدة عن تحركات المقاومة الفلسطينية باولى ايام عملية طوفان الاقصى الى الداخل الاسرائيلي والذي استشهد لاحقا .

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فبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، بعد عبور المسلحين العشرة من حركة المقاومة الفلسطينية حماس إلى إسرائيل توجهوا شرقاً على متن 5 دراجات نارية، وكان مسلحان على متن كل دراجة يطلقان النار بينما كانوا يتقدمون، وبعد 10 أميال انحرفوا عن الطريق إلى منطقة من الغابات لينزلوا خارج بوابة غير مأهولة إلى قاعدة عسكرية. ثم فجّروا الحاجز بعبوة ناسفة صغيرة ودخلوا القاعدة . ثم أطلقوا النار على جندي إسرائيلي ، فقتلوه



وتابعت : لوهلة، بدا المهاجمون غير متأكدين من وجهتهم التالية. ثم أخرج أحدهم شيئاً من جيبه: خريطة مرمزة بالألوان للمجمع.



وتابعت ، إذ أعيد توجيههم، وجدوا باباً غير مغلق لمبنى محصن. بمجرد دخولهم، دخلوا غرفة مليئة بالحواسيب - مركز الاستخبارات العسكرية. وتحت سرير في الغرفة، وجدوا جنديين . وأطلق مسلحون من حركة المقاومة النار عليهما فقتلوهما.



واكدت صحيفة الشرق الاوسط ان هذا التسلسل سُجل بكاميرا مثبتة على رأس مسلح من المقاومة الفلسطينية حماس استشهد لاحقاً.

وراجعت صحيفة «نيويورك تايمز» اللقطات، ثم تحققت من الأحداث عبر مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين والتحقق من شريط فيديو للجيش الإسرائيلي عن الهجوم.