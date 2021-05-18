كتائب القسام تصدم الاحتلال بقوتها

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم كتائب القسام صباح اليوم الثلاثاء منصة تويتر تمجيدا لما تقدمه المقاومة من دفاع عن أراضي فلسطين المحتلة وأهالي غزة ومنازل حي الشيخ جراح.
وقد نال رد القسام برشقات صاروخية على الاحتلال اعجاب النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري "، مبينين أن وعد كتائب القسام آتٍ لا محال وأن تحرير فلسطين قريب وذلك لما أظهرته حماس من قوة إثر التصعيد الأخير.
وقال أحد النشطاء " إن الأمـة التي تحسن صِناعةَ الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة، يَهب اللهُ لها الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة ".
وتابع " صواريخكم لن تظل طريقها بأذن الله و نصركم الله وثبتكم يا أسود الأمة".
#كتايب_القسام— رهف البوسعيدي (@roooorroo90) May 18, 2021
✌🏻🇵🇸☝🏻
إن الأمـة التي تحسن صِناعةَ الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة
يَهب اللهُ لها الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة...
صواريخكم لن تظل طريقها بأذن الله . نصركم الله وثبتكم يا اسود الأمة...#فلسطين_تقاوم#فلسطين_تنتصر #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/dLhusyDJnT
وعد #كتايب_القسام آت لا محال و #وعد_بالفور في زوال بإذنه تعالى ولكل ظُلمات نهاية وإن طال الزمان وتآمر الأصحاب وتخاذل الجيران وتصهين الأعراب .#غزة_تنتصر_للقدس #الأقصى_قضية_المسلمين— يونس المحذوري "حساب بديل" (@Younisoman2020) May 18, 2021
من ظن أن غزّة تنزف فقد أساء الظن !— 🌞thesunrise🌻 (@thesunrise33) May 18, 2021
هم في غزة يتبرعون بدمائهم لأمة أصبحت
بلا دم ! 🇵🇸✌🏻#كتايب_القسام#غزة_تنتصر_للقدس pic.twitter.com/rRMGSrc7e7
اللللللله اكككبر كبيييراااااا🤩👏🏻👏🏻👏🏻— 🇴🇲🇵🇸🦋Dec Soul🦋🇵🇸🇴🇲 (@nwari82L) May 18, 2021
عاشت #كتائب_القسام💪🏻💪🏻💪🏻
صبراً آل #غزه إن موعدكم الجنة بإذن الله #غزة_تنتصر_للقدس#كتايب_القسام— فلسطين بقلب عمانيه🇴🇲🇵🇸 (@2a4c7cab34ef4bf) May 18, 2021
#ابو_عبيدة لقد جعلت من أمريكا تنتفض و المحتل يرتجف والقبه الورقية تحترق من التصريحات القوية. لله درك ✌️✌️🇵🇸🇴🇲❤️❤️❤️#غزة_تنتصر_للقدس#القدس_تنتفض#فلسطين_تقاوم#كتايب_القسام pic.twitter.com/Na07YCRWY6— محمد الحارثي (@b2DIS3FCGMKq2ra) May 18, 2021
اللهم نصرك ورحمتك يا رب العالمين #كتايب_القسام— иасяоон (@nsro_sur) May 18, 2021
انا برأيي إسرائيل تستسلم لان خلاص الكل عرف الحقيقة #كتايب_القسام#Free_Palestine#فلسطين_تنتصر— azeez almamri (@TheGhos29141258) May 18, 2021
#كتايب_القسام طريق فلسطين نحو التحرر والسلام.— د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) May 18, 2021