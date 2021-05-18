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الثلاثاء، 18-05-2021 09:28 ص

كتائب القسام تصدم الاحتلال بقوتها

قوة


الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم كتائب القسام صباح اليوم الثلاثاء منصة تويتر تمجيدا لما تقدمه المقاومة من دفاع عن أراضي فلسطين المحتلة وأهالي غزة ومنازل حي الشيخ جراح.

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وقد نال رد القسام برشقات صاروخية على الاحتلال اعجاب النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري "، مبينين أن وعد كتائب القسام آتٍ لا محال وأن تحرير فلسطين قريب وذلك لما أظهرته حماس من قوة إثر التصعيد الأخير.


وقال أحد النشطاء " إن الأمـة التي تحسن صِناعةَ الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة، يَهب اللهُ لها الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة ".


وتابع " صواريخكم لن تظل طريقها بأذن الله و نصركم الله وثبتكم يا أسود الأمة".

 

 

 

 

 




 




 

 


 

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