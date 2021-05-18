كتائب القسام تصدم الاحتلال بقوتها

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم كتائب القسام صباح اليوم الثلاثاء منصة تويتر تمجيدا لما تقدمه المقاومة من دفاع عن أراضي فلسطين المحتلة وأهالي غزة ومنازل حي الشيخ جراح.

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وقد نال رد القسام برشقات صاروخية على الاحتلال اعجاب النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري "، مبينين أن وعد كتائب القسام آتٍ لا محال وأن تحرير فلسطين قريب وذلك لما أظهرته حماس من قوة إثر التصعيد الأخير.



وقال أحد النشطاء " إن الأمـة التي تحسن صِناعةَ الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة، يَهب اللهُ لها الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة ".



وتابع " صواريخكم لن تظل طريقها بأذن الله و نصركم الله وثبتكم يا أسود الأمة".

#كتايب_القسام

✌🏻🇵🇸☝🏻

إن الأمـة التي تحسن صِناعةَ الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة

يَهب اللهُ لها الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة...

صواريخكم لن تظل طريقها بأذن الله . نصركم الله وثبتكم يا اسود الأمة...#فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/dLhusyDJnT #فلسطين_تنتصر ✌🏻🇵🇸☝🏻إن الأمـة التي تحسن صِناعةَ الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفةيَهب اللهُ لها الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة...صواريخكم لن تظل طريقها بأذن الله . نصركم الله وثبتكم يا اسود الأمة... #فلسطين_تقاوم May 18, 2021