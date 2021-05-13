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الخميس، 13-05-2021 03:17 م

كتائب القسام تطلق صاروخا مداه 250 كم على مطار الاحتلال ' رامون '

قسام


الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، إنها أطلقت صاروخا جديدا، على مطار رامون الذي يبعد عن غزة مسافة 220 كيلومتر.

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وقالت القسام في بيان له "بأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250".


وأضاف إن مدى هذا الصاروخ "أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر؛ نصرة للأقصى وجزء من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم".


وتابع "ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدفٍ نحدده ونقرره بعون الله".


وينسب الصاروخ، إلى يحيى عياش، أحد أبرز قادة القسام، والذي اغتالته إسرائيل عام 1996.


وطالبت كتائب القسام، شركات الطيران العالمية إلى "وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة".

 

الأناضول


 




 

 


 

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