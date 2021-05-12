الأربعاء 12-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العقبة: قرار تقليص ساعات الحظر أعاد الامل الى القطاع السياحي

الملك يبحث مع عباس التطورات الخطيرة بالقدس وقطاع غزة

الصحة تحذر الأردنيين من تناول كميات كبيرة من الكعك و المعمول في العيد

اعلان صادر عن وزارة الأوقاف حول صلاة العيد

أسعار الذهب الأربعاء 12/5/2021

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 48 بينهم 14 طفلا

الشواربة يقرر إعادة هيكلة دائرة ضبط البيع العشوائي

ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 43 شهيدا

البرازيل توقف استخدام لقاح أسترازينيكا للحوامل بعد رصد حالة وفاة

تحديد 37 مصلى لإقامة صلاة العيد في عجلون

الأربعاء، 12-05-2021 05:33 م

كتائب القسام تعلن استشهاد احد قادتها في قطاع غزة

thumbs_b_c_05f84747c1ebb7968a45e12355e8efd5


الوكيل الاخباري - اعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن استشهاد احد قادتها العسكريين في قصف اسرائيلي على قطاع غزة.

اضافة اعلان

وقالت القسام في بيان نعي "نزف القائد القسامي المجاهد باسم عيسى أبو عماد قائد لواء غزة في كتائب القسام وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
r8EBx

ارتفاع عدد شهداء القصف الاسرائيلي الى 53 شهيداً بينهم 14 طفلا

download (1)

طائرات الاحتلال تقصف محال تجارية شمال غزة

download

استشهاد فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال لمواقع في غزة

E1LT-DTWUAQU9Ww

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 48 بينهم 14 طفلا

80245301

ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 43 شهيدا

8201927232543434581841

مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بقذيفة مضادة للدروع في غلاف غزة

أخبار متعلقة
52021119930608558082

طائرات الاحتلال تقصف برجا يقع فيه مكتب قناة المملكة في غزة

5

الاحتلال يقرر تعليق جميع الرحلات بمطار بنغوريون وسط إطلاق صواريخ من غزة

1

طائرات الاحتلال تقصف برجا سكنيا بغزة

2019062103212040

الاحتلال يغلق بحر غزة أمام الصيادين

aa60ea79-f287-4f77-a829-fd72ffe297d6

الاحتلال يصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص ويقصف مواقع شرق غزة

1

إصابتان في تجدد لقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة