كتائب القسام تعلن استشهاد احد قادتها في قطاع غزة

الوكيل الاخباري - اعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن استشهاد احد قادتها العسكريين في قصف اسرائيلي على قطاع غزة.

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وقالت القسام في بيان نعي "نزف القائد القسامي المجاهد باسم عيسى أبو عماد قائد لواء غزة في كتائب القسام وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".



--(بترا)