كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

الوكيل الاخباري-

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تبنّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الذي نُفذ من جنوب لبنان باتجاه أراضٍ تحتلها إسرائيل.وقالت الكتائب في بيان، "اتكالا منا على الله، وقياما بالواجب في معركة طوفان الأقصى وانتصارا للقدس والمسجد الأقصى المبارك، وكوننا جزء لا يتجزأ في المعركة مع شعبنا في فلسطين وخاصة شعبنا في غزة العزة ومقاومتها العظيمة، خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مُركز على مغتصبات الجليل الغربي من جنوب لبنان".وأوضح البيان: "سيتواصل عملنا المقاوم حتى اندحار الاحتلال والعدوان وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتحرير وتطهير الأقصى المبارك واستعادة القدس والمقدسات وتحقيق حقنا في العودة والإفراج عن أسرانا البواسل وكسر الحصار عن غزة الباسلة".والثلاثاء، أُطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة، لليوم الثالث على التوالي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، تلاها قصف من الجانب الإسرائيلي، وفق ما أفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس.