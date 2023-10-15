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كتائب القسام تقصف تحشّداً لقوات العدو قرب "رعيم"

الأحد، 15-10-2023 11:06 ص

كتائب القسام تقصف تحشّداً لقوات العدو قرب "رعيم"

ممممم


الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف تحشداً لقوات العدو قرب مجمع "مفتاحيم" وقرب "رعيم".

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وأفادت أنها قصفت مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين كما

 

وأضافت أنه تم قصف تحشدات العدو شرق "مفلاسيم" برشقة صاروخية.

وكان الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام التابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" نشر أمس مقطع فيديو موجها للجنود الإسرائيليين بعنوان "هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة".

ويظهر في الفيديو الذي يستمر دقيقة و20 ثانية مقاتلو القسام وهم يخرجون من الأنفاق من باطن الأرض مدججين بأسلحتهم، قبل أن يهاجموا دبابات الجيش الإسرائيلي ويدمروا بعضها، ويعتلوا بعضها الآخر ويأسروا من بها من جنود إسرائيليين ويعودون بهم إلى الأنفاق التي خرجوا منها ببداية مقطع الفيديو.


 




 

 


 

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