الوكيل الإخباري - أدخلت كتائب القسام طائرات "شهاب" المسيرة المحلية الصنع في عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعناصر كتائب القسام وهي تطلق طائرات "شهاب" المسيرة.
وكشف الناطق باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، اليوم الخميس، عن سلاح جديد استخدم لأول مرة اليوم وهو من إنتاج وخبرات فلسطينية محلية.
أجمل فيديو ستشاهده اليوم..— أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 13, 2021
هنا #غزة المحاصرة براً وبحرًا وجوًا
هنا حيث تُصنع ملاحم العزة والكرامة
هنا حيث نُعيد كتابة سطور التاريخ بحبر من نور..#شاهد..طائرات " #شهاب" محلية الصنع التي أدخلتها #كتائب_القسام الخدمة خلال معركة #سيف_القدس.#قصفكم_أسهل_علينا_من_شربة_الماء pic.twitter.com/AkGFORr1KE