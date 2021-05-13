الوكيل الإخباري - أدخلت كتائب القسام طائرات "شهاب" المسيرة المحلية الصنع في عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعناصر كتائب القسام وهي تطلق طائرات "شهاب" المسيرة.



وكشف الناطق باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، اليوم الخميس، عن سلاح جديد استخدم لأول مرة اليوم وهو من إنتاج وخبرات فلسطينية محلية.

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