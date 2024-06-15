السبت 15-06-2024
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام تكشف عن كمين مركب صبيحة يوم عرفة

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السبت، 15-06-2024 03:12 م

كتائب القسام تكشف عن كمين مركب صبيحة يوم عرفة

القسام تفجر


الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام في بيان: "مع صبيحة يوم عرفة نفذ مجاهدونا كمين مركب ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح  حيث تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح".

وأضاف البيان: "فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".

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