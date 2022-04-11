كتائب شهداء الأقصى تعلن حالة الطوارئ القصوى واستنفار جميع مقاتليها

الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب شهداء الأقصى لواء العامودي الجناح العسكري لحركة فتح، الأحد، حالة الطوارئ القصوى، واستنفار جميع مقاتليها في الضفة الغربية المحتلة لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وللتصدي للمستوطنين.



وقال بيان عسكري للكتائب بقطاع نابلس، إن الكتائب "لن تقف مكتوفة الأيدي" مضيفا أن "الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي سيكون في المكان والزمان المناسبين".



وتابع "نحن نمر في مرحلة جديدة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي".

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