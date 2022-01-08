كتائب شهداء الأقصى: سنشعل الأرض إذا أصاب الأسير أبو حميد مكروه

الوكيل الإخباري- حذرت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح تحذر من أنّها "ستشعل الأرض لهيباً تحت أقدام الاحتلال الإسرائيلي في حال أصاب الأسير ناصر أبو حميد أيّ مكروه".

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وأظهر مقطع مصوّر عدداً من عناصر الكتائب يتجوّلون بأسلحتهم في مخيّم الأمعري بمحافظة رام الله، مطالبين القيادة الفلسطينية بالتحرّك لفكّ أسر أبو حميد.



Daa!!you are the occupiers leave now!#انقذوا_ناصر_ابو_حميد https://t.co/D5l6Djwza6 The most thing I hate it about Israeli occupiers, that they have 0% of logic, 0% of respect, 0% of humanity they act like monsters who will kill everyone, everything just to expand in their settling!Daa!!you are the occupiers leave now! #ناصر_أبو_حميد January 7, 2022

وأكد شقيق الأسير الفلسطينيّ ناصر أبو حميد، ناجي، يوم أمس الجمعة، أنّ "إصابة الأسير بالورم الخبيث تبيّنت في شهر آب/أغسطس الماضي"، لافتاً إلى "تعرّضه للمماطلة من قبل الاحتلال حال دون كشفه، الأمر الذي أدّى إلى تدهور صحّته قبل أيام".



وكان نادي الأسير الفلسطينيّ قد أشار يوم الأربعاء الماضي، إلى أنّ الأسير ناصر أبو حميد (49 سنة)، والمصاب بالسرطان، غائب عن الوعي منذ أمس الثلاثاء، في مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، وموضوع تحت أجهزة التنفس الصناعيّ بسبب معاناته من التهاب في الرئتين، ووضعه الصحي الخطر يتصاعد بشكلٍ متسارع.



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