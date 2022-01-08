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السبت، 08-01-2022 02:09 م

كتائب شهداء الأقصى: سنشعل الأرض إذا أصاب الأسير أبو حميد مكروه

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الوكيل الإخباري- حذرت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح تحذر من أنّها "ستشعل الأرض لهيباً تحت أقدام الاحتلال الإسرائيلي في حال أصاب الأسير ناصر أبو حميد أيّ مكروه".

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وأظهر مقطع مصوّر عدداً من عناصر الكتائب يتجوّلون بأسلحتهم في مخيّم الأمعري بمحافظة رام الله، مطالبين القيادة الفلسطينية بالتحرّك لفكّ أسر أبو حميد.

 

 

 

وأكد شقيق الأسير الفلسطينيّ ناصر أبو حميد، ناجي، يوم أمس الجمعة، أنّ "إصابة الأسير بالورم الخبيث تبيّنت في شهر آب/أغسطس الماضي"، لافتاً إلى "تعرّضه للمماطلة من قبل الاحتلال حال دون كشفه،  الأمر الذي أدّى إلى تدهور صحّته قبل أيام".


وكان نادي الأسير الفلسطينيّ قد أشار يوم الأربعاء الماضي، إلى أنّ الأسير ناصر أبو حميد (49 سنة)، والمصاب بالسرطان، غائب عن الوعي منذ أمس الثلاثاء، في مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، وموضوع تحت أجهزة التنفس الصناعيّ بسبب معاناته من التهاب في الرئتين، ووضعه الصحي الخطر يتصاعد بشكلٍ متسارع.

الميادين

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