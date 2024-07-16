الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-07-2024 10:57 م

كشف أبرز نقاط الخلاف حول صفقة التبادل

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الوكيل الإخباري - ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن هناك خلافات وتبادل اتهامات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية حول صفقة التبادل:

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- نتنياهو يتهم قادة المؤسسة الأمنية بفرض مقترح بايدن عليه.


- مسؤول أمني رفيع يقول إن وضع الصفقة قاتم ونتنياهو وضع شروطا لا يمكن لحماس قبولها.


- من الشروط التي وضعها نتنياهو وُجود الجيش على محور نتساريم لمنع مرور المقاومة.


- أحد أسباب عدم اتخاذ إسرائيل قرار حول اليوم التالي للحرب هو عدم قبول نتنياهو بالخطة التي وضعها غالانت.


- خطة غالانت لليوم التالي للحرب ليست بعيدة عن خطة نتنياهو نفسه، والرفض لأسباب شخصية فقط.

 




 

 


 

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