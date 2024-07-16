كشف أبرز نقاط الخلاف حول صفقة التبادل

الوكيل الإخباري - ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن هناك خلافات وتبادل اتهامات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية حول صفقة التبادل:

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- نتنياهو يتهم قادة المؤسسة الأمنية بفرض مقترح بايدن عليه.



- مسؤول أمني رفيع يقول إن وضع الصفقة قاتم ونتنياهو وضع شروطا لا يمكن لحماس قبولها.



- من الشروط التي وضعها نتنياهو وُجود الجيش على محور نتساريم لمنع مرور المقاومة.



- أحد أسباب عدم اتخاذ إسرائيل قرار حول اليوم التالي للحرب هو عدم قبول نتنياهو بالخطة التي وضعها غالانت.



- خطة غالانت لليوم التالي للحرب ليست بعيدة عن خطة نتنياهو نفسه، والرفض لأسباب شخصية فقط.