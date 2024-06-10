الإثنين 10-06-2024
الوكيل الاخباري
 

وفاة سيدة وابنها واصابة الزوج و4 أطفال بحادث سير لعائلة اردنية بالسعودية

حزب الله : إصابات مؤكدة بهجوم على فرقة الجولان 210

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين الأسبق إحسان شردم

فيديو - حريق بمركبة شحن والأمن يوضح

الأسود الخبيث يلدغ أربعيني في السلط

التوثيق الملكي يعيد إصدار عدد خاص من المجلة العسكرية بمناسبة يوم الجيش

الكويت تتخذ قرارا هاما بشأن جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي

بلدية إربد الكبرى تجمع 17570 طن نفايات الشهر الماضي

إصابة إسرائيلي بشظايا مسيّرة أطلقت من لبنان

مروحية إسرائيلية تهبط قرب الحدود الفلسطينية المصرية غربي رفح

الإثنين، 10-06-2024 04:50 م

كشف تفاصيل جديدة حول صفقة لإطلاق سراح أسرى لدى المقاومة في غزة

WhatsApp Image 2024-06-10 at 4.48.14 PM


الوكيل الإخباري - ذكرت شبكة "إن بي سي" -اليوم الاثنين- أن إدارة الرئيس جو بايدن ناقشت إمكانية التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية لإطلاق سراح 5 محتجزين أميركيين إذا فشلت محادثات وقف إطلاق النار الحالية، وسط نفي إسرائيلي لمعرفته بالأمر.

اضافة اعلان


ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤولين مطلعين قولهم إن التفاوض على اتفاق بين إدارة بايدن وحركة حماس يعد خيارا ممكنا إذا فشل المقترح الحالي الذي قدمه الرئيس في 31 مايو/أيار الماضي.


وأضافت نقلا عن المسؤولين أن إدارة بايدن تأمل أيضا باستعادة رفات 3 مواطنين يُعتقد أنهم قُتلوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونقلت جثثهم بعد ذلك إلى غزة، أو ماتوا خلال الأسر.


ولم يذكر المسؤولون للشبكة ما قد ستقدمه الولايات المتحدة لحركة حماس مقابل إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين.


لكن المسؤولين قالوا إن حماس قد يكون لديها حافز لعقد صفقة أحادية مع الولايات المتحدة لأن القيام بذلك من المرجح أن يزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وإسرائيل ويضع ضغوطا داخلية إضافية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حد قولهم.


كما أفاد المسؤولون بأن الإدارة الأميركية ناقشت ما إذا كان قيام الولايات المتحدة بإبرام صفقة أحادية مع حماس قد يضغط على نتنياهو للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار الحالي.

من جانبها، نقلت هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم لا يعلمون أن إدارة بايدن تبحث التفاوض مع حماس للإفراج عن محتجزين أميركيين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024-02-09T081001Z_966970216_RC2AY5AWYIF5_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-KITES

مروحية إسرائيلية تهبط قرب الحدود الفلسطينية المصرية غربي رفح

احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طوباس

ططط

مسؤول أميركي: تحرير الأسرى الأربعة سيصعّب جهود بلينكن

6WAl87ZF8Gb751M7YgIA1pACHqqVu4ItampOUY76

37124 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر

111-26

استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال رفح وخان يونس

520248134334630312890

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
000_989898

شاهد بالفيديو.. القسام تعلن مقتل 3 أسرى أحدهم أميركي خلال عملية النصيرات

كتائب-القسام-700x458

القسام تبث مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال برفح

264592

أول رد من المقاومة حول استعادة الاحتلال لعدد من الأسرى في غزة

267318

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

621169ce42360478f8528a9e

تصريح جديد للفصائل الفلسطينية حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة

269400

أول تعليق من حماس على صفقة التبادل وخطة وقف إطلاق النار التي اقترحها بايدن