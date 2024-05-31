كشف تفاصيل خطة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، تقديم إسرائيل خارطة طريق لوقف إطلاق نار مستدام في غزة تتكون من 3 مراحل.

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وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض "إليكم ما يتضمنه (الاقتراح): وقف كامل وتام لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين".



ودعا الرئيس الأميركي إلى الموافقة على العرض الجديد لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن هذه هي الطريقة المثلى للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت.



وأضاف بايدن "بوقف إطلاق النار، سيمكن توزيع تلك المساعدات بأمان وفاعلية على جميع المحتاجين إليها".



وتابع "بصفتي شخصا كان له التزام طويل تجاه إسرائيل، وبصفتي الرئيس الأميركي الوحيد الذي زار إسرائيل في وقت حرب، وبصفتي شخصا أرسل القوات الأميركية للدفاع المباشر عن إسرائيل حينما هاجمتها إيران، أطلب منكم التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة... لا يمكننا تضييع هذه اللحظة".



وقال مسؤول أميركي إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان سيجتمع الجمعة مع دبلوماسيين من 17 دولة يحتجز مواطنوها لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.



لكن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال الثلاثاء الماضي إن أحدث عمليات برية إسرائيلية في رفح لن تدفع الولايات المتحدة إلى سحب المزيد من المساعدات العسكرية من إسرائيل.



وتقدّر وزارة الصحة في غزة أن 36 ألف شخص استُشهدوا في غزة خلال الحرب الإسرائيلية.