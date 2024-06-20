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الخميس، 20-06-2024 11:58 م

كمائن المقاومة تلحق خسائر فادحة بجنود الاحتلال وآلياته في الشابورة وتل السلطان

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الوكيل الإخباري - في يوم حافل لعمليات المقاومة الفلسطينية، نفذت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عدة كمائن لقوات الاحتلال، حيث دمرت دبابات وآليات، وأجهزت على جنود إسرائيليين من مسافة صفر.

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فقد أعلنت كتائب القسام عن إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم، وقالت إنها جهزت لغما خاصا بقوة تفجيرية كبيرة زُرع تحت طريق مرور القوة الإسرائيلية، بعد عمليات رصد استمرت عدة أيام في شارع البحر جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح.


وقالت كتائب القسام إنه عند مرور القوة في الدقائق الأولى من صباح اليوم الخميس وتموضع دبابة ميركافا فوق اللغم، فجّر مقاتلو القسام اللغم فيها، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل وقتل طاقمها، مشيرة إلى أن عمليات رفع أشلاء الجنود القتلى وحطام الدبابة استمرت عدة ساعات.


وفي جنوب قطاع غزة، أعلنت القسام أن مقاتليها أجهزوا على جنود إسرائيليين من المسافة صفر، بعد ملاحقتهم داخل أزقة مخيم الشابورة، بمدينة رفح.

وقالت القسام إن الجنود الإسرائيليين هم طاقم دبابتي ميركافا فروا منهما بعد استهداف الدبابتين بقذائف "الياسين 105".


كما أعلنت القسام استكمال مقاتليها للكمين المركّب، المعد مسبقا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة، وأن مقاتليها تمكنوا مجددا من استهداف آليتين إسرائيليتين من نوع "إيتان" بقذائف "الياسين 105".


وقالت القسام إن مقاتليها رصدوا هبوط الطائرات المروحية لإجلاء الجنود القتلى والجرحى.


وذكرت كتائب القسام أنها سيطرت على طائرة كواد كابتر من نوع "مافيك" في مخيم الشابورة.

من جهتها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، ودمرت دبابة أخرى بعبوة شديدة الانفجار في حي الشابورة برفح.


من جانبها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تسجيل "حدث أمني صعب" في مخيم الشابورة بعد معارك ضارية هناك.

 




 

 


 

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